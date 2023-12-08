Заради ухвалення допомоги Україні Байден готовий йти на компроміс з республіканцями

Адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країни, аби забезпечити голосування республіканців у Конгресі.

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Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Білий дім і Конгрес США намагаються досягти домовленості, яка передбачатиме надання військової допомоги Україні та Ізраїлю і включатиме зміни в міграційну політику задля запобігання нелегальній міграції через кордон з Мексикою.

Президент США Джо Байден заявив, що буде готовий піти на значні поступки в питанні безпеки кордонів.

За даними джерел видання, ідеться про нові обмеження та процедуру "прискореної депортації" нелегальних мігрантів.

Адміністрація Байдена також розглядає певну форму положення про "безпечну третю країну", яке дозволить Сполученим Штатам відмовляти в притулку мігрантам, які проходять через іншу країну шляхом до США.

"Президент сказав, що він відкритий до компромісу", – сказав представник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес.

Як зауважує видання, Палата представників та Сенат припиняють роботу 14 грудня через різдвяні канікули. До цього часу рішення має бути ухвалене обома палатами, а Байден має його підписати.

Також президент США Джо Байден 7 грудня звернувся до Сенату і закликав його підтримати законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі, провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл підтримав виділення додаткової допомоги Україні, але закликав республіканців голосувати проти законопроєкту демократів, доки не відбудуться "суттєві зміни кордону", де за останні два роки нелегальний перетин зріс до найвищого рівня.