Ради одобрения помощи Украине Байден готов идти на компромисс с республиканцами

Администрация США рассматривает возможность включения в законопроект о помощи Украине и Израилю финансирования мер по борьбе с миграцией на юге страны, чтобы обеспечить голосование республиканцев в Конгрессе.

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Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, Белый дом и Конгресс США пытаются достичь договоренности, которая будет предусматривать оказание военной помощи Украине и Израилю и будет включать изменения в миграционную политику во избежание нелегальной миграции через границу с Мексикой.

Президент США Джо Байден заявил, что будет готов пойти на значительные уступки по безопасности границ.

По данным источников издания, речь идет о новых ограничениях и процедуре "ускоренной депортации" нелегальных мигрантов.

Администрация Байдена также рассматривает определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которое позволит Соединенным Штатам отказывать в убежище мигрантам, проходящим через другую страну по пути в США.

"Президент сказал, что он открыт к компромиссу", – сказал представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес.

Как отмечает издание, Палата представителей и Сенат прекращают работу 14 декабря из-за рождественских каникул. До этого времени решение должно быть принято обеими палатами, а Байден должен его подписать.

Также президент США Джо Байден 7 декабря обратился к Сенату и призвал его поддержать законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл поддержал выделение дополнительной помощи Украине, но призвал республиканцев голосовать против законопроекта демократов, пока не произойдут "существенные изменения границы", где за последние два года нелегальное пересечение выросло до самого высокого уровня.