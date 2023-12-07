Байден обратился в Сенат США с призывом поддержать Украину

Президент США Джо Байден обратился в Сенат и призвал его поддержать законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине.

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Свое обращение он опубликовал в соцсети Х ( Twitter ).

History will judge us harshly if we turn our back on freedom’s cause in Ukraine.



We can’t let Putin win. pic.twitter.com/8ukz0fuxyB — President Biden (@POTUS) December 7, 2023

"Я знаю, что у нас есть разногласия. Давайте оставим их в прошлом. Это очень важно… Весь мир наблюдает. Что сделает США? Я думаю, что если мы не поддержим Украину, что сделает остальной мир? Что будет делать Япония, которая поддерживает Украину сейчас? Что будет с условиями G7? Что будет с условиями НАТО? Что они будут делать?" – сказал Байден.

Он отметил, что если пройти мимо, то это лишь подбодрит других возможных агрессоров. Поэтому он призывает Сенат сделать что-то, а именно – поддержать украинский народ, стоящий против тирании Путина.

Напомним, законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и на другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл поддержал выделение дополнительной помощи Украине, но призвал республиканцев голосовать против законопроекта демократов, пока не произойдут "существенные изменения границы", где за последние два года нелегальное пересечение выросло до самого высокого уровня.

Президент США предлагал выделить для Украины $61,4 млрд. Запрос включал пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.