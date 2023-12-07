Байден звернувся до Сенату США із закликом підтримати Україну

Президент США Джо Байден звернувся до Сенату і закликав його підтримати законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні.

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Своє звернення він опублікував у соцмережі Х (Twitter).

History will judge us harshly if we turn our back on freedom’s cause in Ukraine.



We can’t let Putin win. pic.twitter.com/8ukz0fuxyB — President Biden (@POTUS) December 7, 2023

"Я знаю, що у нас є розбіжності. Давайте залишимо їх у минулому. Це дуже важливо… Весь світ спостерігає. Що зробить США? Я думаю, що якщо ми не підтримаємо Україну, що зробить решта світу? Що робитиме Японія, яка підтримує Україну зараз? Що буде з умовами G7? Що буде з умовами НАТО? Що вони робитимуть?" – сказав Байден.

Він наголосив на тому, що якщо пройти повз, то це лише підбадьорить інших можливих агресорів. Тому він закликає Сенат зробити щось, а саме – підтримати український народ, який стоїть проти тиранії Путіна.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі, провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл підтримав виділення додаткової допомоги Україні, але закликав республіканців голосувати проти законопроєкту демократів, доки не відбудуться "суттєві зміни кордону", де за останні два роки нелегальний перетин зріс до найвищого рівня.

Президент США пропонував виділити для України $61,4 млрд. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.