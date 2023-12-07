Без финансовой помощи США в Украине могут остановиться соцвыплаты, - нардеп

Поскольку США в течение двух месяцев не могут согласовать финансовую помощь Украине на 2024 год, в Украине уже в январе могут начаться проблемы с расходами в социальной и гуманитарной сферах.

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Об этом в комментарии Forbes заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

"Если американские конгрессмены так и не согласуют финансовую помощь Украине на следующий год, то уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с социальными расходами", - сказала нардеп.

Пидласа отметила, что если помощи США не будет, то придется сокращать соцвыплаты, а правительство будет пытаться привлечь больше денег в бюджет на внутреннем долговом рынке. О каких объемах идет речь, она не уточнила.

Напомним, дефицит государственного бюджета в 2024 году запланирован в размере 1,57 трлн грн. Его можно покрыть посредством финансирования западных партнеров, но Сенат США провалил процедурное голосование по помощи Украине. После этого президент США Джо Байден обратился в Сенат США с призывом поддержать Украину.

Ранее он предлагал выделить для Украины $61,4 млрд. на пополнение военного оборудования Украины, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что помощь будет одобрена к Рождеству.