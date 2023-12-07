Без фінансової допомоги США в Україні можуть зупинитися соцвиплати, - нардеп

Через те, що США протягом двох місяців не можуть погодити фінансову допомогу Україні на 2024 рік, в Україні вже в січні можуть початися проблеми з видатками у соціальній та гуманітарній сферах.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це в коментарі Forbes заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Якщо американські конгресмени так і не погодять фінансову допомогу Україні на наступний рік, то вже в січні 2024-го можуть виникнути проблеми з соціальними видатками", - сказала нардеп.

Підласа зазначила, що якщо допомоги США не буде, то доведеться скорочувати соцвиплати, а уряд намагатиметься залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку. Про які обсяги йде мова, вона не уточнила.

Нагадаємо, дефіцит державного бюджету у 2024 році запланований у розмірі 1,57 трлн грн. Його можна покрити за допомогою фінансування західних партнерів, але Сенат США провалив процедурне голосування щодо допомоги Україні. Після цього президент США Джо Байден звернувся до Сенату США із закликом підтримати Україну.

Раніше він пропонував виділити для України $61,4 млрд на поповнення військового обладнання України, надання допомоги в сфері економіки й безпеці і підтримку біженців у Штатах.

Посол України в США Оксана Маркарова висловила сподівання, що допомога буде схвалена до Різдва.