Схвалення допомоги Україні до Різдва – неможливе: лідер республіканців у Сенаті США

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл вважає, що Конгрес, ймовірно, не підтримає додатковий фінансовий пакет для України до Різдва, навіть якщо обидві політичні партії досягнуть згоди щодо цього в найближчі дні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Макконнелла, угоди з приводу законодавства щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону не відбудуться, якщо президент США Джо Байден повністю не приєднається до переговорів із республіканцями в Сенаті. Ці переговори спрямовані на включення положень, які обмежують перетин мігрантами американсько-мексиканського кордону.

"(Це) практично неможливо – навіть якщо ми досягнемо угоди – розробити її, провести через Сенат, направити до Палати представників до Різдва", – сказав Макконнелл журналістам у Капітолії.

"Угоди не буде, поки Джо Байден та республіканці не домовляться. Без цього угоди не буде", – зазначив він.

Палата представників та Сенат відправляться у четвер на різдвяні канікули. Очікується, що обидві палати знову зберуться протягом другого тижня січня 2024 року.

Проблеми з військовою допомогою Україні від США

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом мова йшла про $106 млрд.

Але цей законопроєкт не пройшов процедурне голосування в Сенаті США – республіканці заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою. Після цього Байден заявив, що заради ухвалення допомоги Україні Байден готовий йти на компроміс з республіканцями. За даними джерел Reuters, ідеться про нові обмеження та процедуру "прискореної депортації" нелегальних мігрантів.

Під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським Джо Байден зазначив, що Америка твердо стоїть разом з людьми України, незмінно підтримує її та робитиме все можливе, щоб допомогти досягти перемоги у війні. Проте, він не став давати жодних обіцянок.