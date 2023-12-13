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Одобрение помощи Украине к Рождеству - невозможно: лидер республиканцев в Сенате США
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что Конгресс, вероятно, не поддержит дополнительный финансовый пакет для Украины к Рождеству, даже если обе политические партии достигнут согласия по этому поводу в ближайшие дни.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам Макконнелла, соглашения по поводу законодательства о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону не состоятся, если президент США Джо Байден полностью не присоединится к переговорам с республиканцами в Сенате. Эти переговоры направлены на включение положений, ограничивающих пересечение мигрантами американо-мексиканской границы.
"(Это) практически невозможно – даже если мы достигнем соглашения – разработать его, провести через Сенат, направить в Палату представителей к Рождеству", – сказал Макконнелл журналистам в Капитолии.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Сделки не будет, пока Джо Байден и республиканцы не договорятся. Без этого соглашения не будет", – отметил он.
Палата представителей и Сенат отправятся в четверг на рождественские каникулы. Ожидается, что обе палаты снова соберутся в течение второй недели января 2024 года.
Проблемы с военной помощью Украины от США
В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос относительно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общем, речь шла о $106 млрд.
Но этот законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате США – республиканцы заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой. После этого Байден заявил, что ради принятия помощи Украине Байден готов идти на компромисс с республиканцами. По данным источников Reuters, речь идет о новых ограничениях и процедуре "ускоренной депортации" нелегальных мигрантов.
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Джо Байден отметил, что Америка твердо стоит вместе с людьми Украины, неизменно поддерживает ее и будет делать все возможное, чтобы помочь достичь победы в войне. Однако он не стал давать никаких обещаний.