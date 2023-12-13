Байден заявил, что поддержка Украины будет продолжаться, но ничего не обещал

Президент США Джо Байден заявил, что Америка твердо стоит вместе с людьми Украины, неизменно поддерживает ее и будет делать все возможное, чтобы помочь достичь победы в войне, но американский лидер не стал давать никаких обещаний.

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Об этом Байден рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер подчеркнул, что США хотят, чтобы Украина выиграла эту войну. По его словам, победа означает, что Украина остается суверенным, независимым государством, которое может само себя защищать и сдерживать Россию.

Что касается финансовой помощи, по словам Байдена, переговоры продолжаются, но американский лидер не стал давать обещаний относительно того, что "этот путь будет преодолен", однако работа продолжается. Он добавил, что прекращение поддержки Украины противоречит национальным интересам США и посылать врагу такой сигнал нельзя.

США стараются сделать все, чтобы помочь Украине оружием и боеприпасами, однако без дополнительного финансирования Америка ничего не сможет.

"Я не могу себе представить, что мы даже дошли до этого момента, а сторонники России даже праздновали такое решение Конгресса. Хочу чтобы вы понимали, что я никогда от Украины не отвернусь, как и наш народ. У вас есть поддержка большинства (…) Очень маленькая часть не готова поддерживать Украину, но они не говорят от большинства республиканцев", - сказал Байден

Президент США добавил, что от принятых сейчас решений будет зависеть будущее на десятилетие вперед, в частности в Европе.

"Мы видели, что происходит, когда диктаторы не получают наказания за смерти и разрушения, которые они повлекли. Они идут дальше. Угроза Америке, Европе и миру только растет. Я призываю Конгресс поступить правильно. Поддержать Украину и защитить свободу", – заявил он. .

Предоставить нельзя отказать: что происходит с помощью США

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в срыве дальнейшей американской помощи для Украины заинтересованы Россия, Иран и Китай. Блинкен отметил, что администрация президента США Джо Байдена прилагает все большие усилия для того, чтобы обеспечить Украине возможность выстоять.

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос в частности, финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

В результате скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только Израиля.

Впоследствии Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, не предусматривающего средств ни для Украины, ни для Израиля.