Палата представителей США будет расследовать вопрос об импичменте Байдена

Палата представителей Конгресса США, которая фактически контролируется республиканцами, 13 декабря может проголосовать за официальное расследование по импичменту президента-демократа Джо Байдена.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на комментарий помощника руководства Республиканской партии.

Ранее в понедельник депутат от Республиканской партии заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал планы голосования в четверг на закрытой встрече, временные рамки, которые также подтвердили другие республиканцы.

Reuters пишет, что республиканцы в Палате представителей обвиняют президента и его семью в неправомерном получении прибыли от политических решений, в которых Байден принимал участие в качестве вице-президента во время правления президента Барака Обамы в 2009-2017 годах.

Они также обвинили Министерство юстиции США в ненадлежащем вмешательстве в расследование в отношении сына президента бизнесмена Хантера Байдена. Министерство юстиции отрицает правонарушения.

Конгрессмен от Республиканской партии Келли Армстронг в четверг представила 14-страничную резолюцию, которая позволит полному составу Палаты представителей проголосовать за санкционирование расследования.

Республиканцы Палаты представителей пока не смогли предоставить доказательств, связывающих действия Байдена как вице-президента с бизнесом его сына, и маловероятно, что Сенат, где Демократическая партия Байдена имеет незначительное большинство, проголосовал бы за осуждение президента, если бы Палата действительно приняла статьи об импичменте.

Напомним, вопрос о возможном импичменте Байдена уже неоднократно поднимался в США, в последний раз – 2 сентября этого года. Тогда Белый дом вел активную подготовку к возможному началу процедуры импичмента американского президента Джо Байдена и создал группу из двух десятков юристов, помощников законодателей и коммуникационщиков для ответа на предполагаемое расследование, инициированное Республиканской партией США.

При этом в начале года феврале врачи объявили 80-летнего президента США Джо Байдена здоровым и "пригодным к исполнению обязанностей в полном объеме" после медицинского осмотра.

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