Врачи вынесли вердикт о состоянии здоровья 80-летнего Байдена

Врачи объявили 80-летнего президента США Джо Байдена здоровым и "пригодным к исполнению обязанностей в полном объеме" после медицинского осмотра.

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Об этом пишет Reuters.

"Президент остается пригодным для выполнения своих обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", - сказал врач Белого дома Кевин О'Коннор.

Медицинское обследование включало удаление поражения из его грудной клетки и признание отсутствия симптомов длительной коронавирусной болезни в прошлом году.

В настоящее время Байден принимает статин Крестор, чтобы поддерживать низкий уровень холестерина, антикоагулянт в ответ на бессимптомную фибрилляцию предсердий и лекарства от сезонной аллергии и кислотного рефлюкса, сообщили врачи.

Кроме того, вес Байдена снизился на шесть фунтов, со 184 фунтов в 2021 году до 178. 2021 году.

Врачи не сообщили, проходил ли Байден какие-нибудь когнитивные тесты, которые иногда проводят людям его возраста.

О'Коннор сказал, что скованность спины Байдена является результатом значительного артрита позвоночника.

Байден не употребляет алкоголь и не курит и тренируется пять раз в неделю, отметил врач.

За медицинским осмотром внимательно наблюдали, учитывая, что Байден готовится к баллотированию на второй срок в 2024 году.

Байден, самый старый человек, когда-либо занимавший пост президента США. Опросы показывают, что избиратели обеспокоены его способностью служить еще четыре года, если он победит в 2024 году.

Напомним, недавно хирурги удалили онкологические опухоли 71-летней первой леди США Джилла Байдена.