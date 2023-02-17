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Врачи вынесли вердикт о состоянии здоровья 80-летнего Байдена
Врачи объявили 80-летнего президента США Джо Байдена здоровым и "пригодным к исполнению обязанностей в полном объеме" после медицинского осмотра.
Об этом пишет Reuters.
"Президент остается пригодным для выполнения своих обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", - сказал врач Белого дома Кевин О'Коннор.
Медицинское обследование включало удаление поражения из его грудной клетки и признание отсутствия симптомов длительной коронавирусной болезни в прошлом году.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время Байден принимает статин Крестор, чтобы поддерживать низкий уровень холестерина, антикоагулянт в ответ на бессимптомную фибрилляцию предсердий и лекарства от сезонной аллергии и кислотного рефлюкса, сообщили врачи.
Кроме того, вес Байдена снизился на шесть фунтов, со 184 фунтов в 2021 году до 178. 2021 году.
Врачи не сообщили, проходил ли Байден какие-нибудь когнитивные тесты, которые иногда проводят людям его возраста.
О'Коннор сказал, что скованность спины Байдена является результатом значительного артрита позвоночника.
Байден не употребляет алкоголь и не курит и тренируется пять раз в неделю, отметил врач.
За медицинским осмотром внимательно наблюдали, учитывая, что Байден готовится к баллотированию на второй срок в 2024 году.
Байден, самый старый человек, когда-либо занимавший пост президента США. Опросы показывают, что избиратели обеспокоены его способностью служить еще четыре года, если он победит в 2024 году.
Напомним, недавно хирурги удалили онкологические опухоли 71-летней первой леди США Джилла Байдена.