Лікарі винесли вердикт про стан здоров'я 80-річного Байдена

Лікарі оголосили 80-річного президента США Джо Байдена здоровим і "придатним до виконання обов’язків у повному обсязі" після медичного огляду.

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Про це пише Reuters.

"Президент залишається придатним до виконання своїх обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань", - сказав лікар Білого дому Кевін О'Коннор.

Медичне обстеження включало видалення ураження з його грудної клітки і визнання відсутності симптомів довготривалої коронавірусної хвороби в минулому році.

Наразі Байден приймає статин Крестор, щоб підтримувати низький рівень холестерину, антикоагулянт у відповідь на фібриляцію передсердь, яка залишається безсимптомною, і ліки від сезонної алергії та кислотного рефлюксу, повідомили лікарі.

Крім того, вага Байдена знизилася на шість фунтів, зі 184 фунтів у 2021 році до 178. Його індекс маси тіла становив 24,1 порівняно з 25,0 у 2021 році, а його артеріальний тиск становив 126/78 порівняно зі 120/70 у 2021 році.

Лікарі не повідомили, чи проходив Байден якісь когнітивні тести, які іноді проводили людям його віку.

О'Коннор сказав, що скутість спини Байдена є результатом значного артриту хребта.

"Хода президента залишається жорсткою, але не погіршилася з минулого року", - сказав він.

Байден не вживає алкоголь і не палить і тренується п’ять разів на тиждень, зазначив лікар.

За медичним оглядом уважно спостерігали, враховуючи те, що Байден готується до балотування на другий термін у 2024 році.

Байден, найстаріша людина, яка коли-небудь обіймала посаду президента США. Опитування показують, що виборці стурбовані його здатністю служити ще чотири роки, якщо він переможе у 2024 році.

Нагадаємо, нещодавно хірурги видалили онкологічні пухлини 71-річній першій леді США Джилл Байден.