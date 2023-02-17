- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Лікарі винесли вердикт про стан здоров'я 80-річного Байдена
Лікарі оголосили 80-річного президента США Джо Байдена здоровим і "придатним до виконання обов’язків у повному обсязі" після медичного огляду.
Про це пише Reuters.
"Президент залишається придатним до виконання своїх обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань", - сказав лікар Білого дому Кевін О'Коннор.
Медичне обстеження включало видалення ураження з його грудної клітки і визнання відсутності симптомів довготривалої коронавірусної хвороби в минулому році.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі Байден приймає статин Крестор, щоб підтримувати низький рівень холестерину, антикоагулянт у відповідь на фібриляцію передсердь, яка залишається безсимптомною, і ліки від сезонної алергії та кислотного рефлюксу, повідомили лікарі.
Крім того, вага Байдена знизилася на шість фунтів, зі 184 фунтів у 2021 році до 178. Його індекс маси тіла становив 24,1 порівняно з 25,0 у 2021 році, а його артеріальний тиск становив 126/78 порівняно зі 120/70 у 2021 році.
Лікарі не повідомили, чи проходив Байден якісь когнітивні тести, які іноді проводили людям його віку.
О'Коннор сказав, що скутість спини Байдена є результатом значного артриту хребта.
"Хода президента залишається жорсткою, але не погіршилася з минулого року", - сказав він.
Байден не вживає алкоголь і не палить і тренується п’ять разів на тиждень, зазначив лікар.
За медичним оглядом уважно спостерігали, враховуючи те, що Байден готується до балотування на другий термін у 2024 році.
Байден, найстаріша людина, яка коли-небудь обіймала посаду президента США. Опитування показують, що виборці стурбовані його здатністю служити ще чотири роки, якщо він переможе у 2024 році.
Нагадаємо, нещодавно хірурги видалили онкологічні пухлини 71-річній першій леді США Джилл Байден.