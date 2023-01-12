Першій леді США Джилл Байден зробили операцію з видалення ракових пухлин

Білий дім повідомив, що хірурги видалили 11 січня онкологічні пухлини 71-річній першій леді США Джилл Байден. Вона наразі почувається добре та перебуває в хорошому настрої.

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Про це пише Reuters.

Як заявив лікар Білого дому, першій леді під час операції видалили ракові ураження шкіри обличчя та грудей, а третє ураження було видалено з лівої повіки та відправлено на обстеження.

Перша леді в супроводі президента Джо Байдена провела понад вісім годин у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.

Президент повернувся до Білого дому пізніше вдень у середу. Перша леді повернулася окремо, її прес-секретар Ванесса Вальдівія повідомила, що вона "почувається добре і в хорошому настрої".

"Усю ракову тканину було успішно видалено, а на краях не було будь-яких залишкових клітин раку шкіри. Ми будемо уважно стежити за станом першої леді, але не очікуємо, що будуть потрібні додаткові процедури", — сказав лікар Білого дому Кевін О'Коннор.

Ураження базальноклітинної карциноми не мають тенденції до "поширення" або метастазування, як це відомо при деяких серйозніших видах раку шкіри, таких як меланома або плоскоклітинний рак, додав лікар.

Однак вони можуть збільшуватися в розмірах, що призведе до більш серйозної проблеми, а також ускладнить хірургічне видалення.

Перша леді пройшла звичайну процедуру, відому як операція Мооса, щоб видалити та остаточно дослідити уражену тканину.

Зазначимо, Джилл Байден у травні 2022 року приїзжала в Україну. В Ужгороді вона зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською.