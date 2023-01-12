Первой леди США Джилл Байден сделали операцию по удалению раковых опухолей

Белый дом сообщил, что 11 января хирурги удалили онкологические опухоли 71-летней первой леди США Джилла Байдена. Она чувствует себя хорошо и находится в хорошем настроении.

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Об этом пишет Reuters.

Как заявил врач Белого дома, первой леди во время операции удалили раковые поражения кожи лица и груди, а третье поражение было удалено с левого века и отправлено на обследование.

Первая леди в сопровождении президента Джо Байдена провела более восьми часов в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Президент вернулся в Белый дом позже днем в среду.Первая леди вернулась отдельно, ее пресс-секретарь Ванесса Вальдивия сообщила, что она "чувствует себя хорошо и в хорошем настроении".

"Вся раковая ткань была успешно удалена, а на краях не было каких-либо остаточных клеток рака кожи. Мы будем внимательно следить за состоянием первой леди, но не ожидаем, что потребуются дополнительные процедуры", — сказал врач Белого дома Кевин О'Коннор.

Поражения базальноклеточной карциномы не имеют тенденции к "распространению" или метастазированию, как это известно при некоторых более серьезных видах рака кожи, таких как меланома или плоскоклеточный рак, добавил врач.

Однако они могут увеличиваться в размерах, что приведет к более серьезной проблеме, а также усложнит хирургическое удаление.

Первая леди прошла обычную процедуру, известную как операция Мооса, чтобы удалить и окончательно изучить пораженную ткань.

Отметим, Джилл Байден в мае 2022 года приезжала в Украину. В Ужгороде она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.