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Общество
Дата публикации

Первой леди США Джилл Байден сделали операцию по удалению раковых опухолей

Первой леди США Джилл Байден сделали операцию по удалению раковых опухолей

Белый дом сообщил, что 11 января хирурги удалили  онкологические опухоли 71-летней первой леди США Джилла Байдена. Она чувствует себя хорошо и находится в хорошем настроении.

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Об этом пишет Reuters.

Как заявил врач Белого дома, первой леди во время операции удалили раковые поражения кожи лица и груди, а третье поражение было удалено с левого века и отправлено на обследование.

Первая леди в сопровождении президента Джо Байдена провела более восьми часов в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Президент вернулся в Белый дом позже днем в среду.Первая леди вернулась отдельно, ее пресс-секретарь Ванесса Вальдивия сообщила, что она "чувствует себя хорошо и в хорошем настроении".

"Вся раковая ткань была успешно удалена, а на краях не было каких-либо остаточных клеток рака кожи. Мы будем внимательно следить за состоянием первой леди, но не ожидаем, что потребуются дополнительные процедуры", — сказал врач Белого дома Кевин О'Коннор.

Поражения базальноклеточной карциномы не имеют тенденции к "распространению" или метастазированию, как это известно при некоторых более серьезных видах рака кожи, таких как меланома или плоскоклеточный рак, добавил врач.

Однако они могут увеличиваться в размерах, что приведет к более серьезной проблеме, а также усложнит хирургическое удаление.

Первая леди прошла обычную процедуру, известную как операция Мооса, чтобы удалить и окончательно изучить пораженную ткань.

Отметим, Джилл Байден в мае 2022 года приезжала в Украину. В Ужгороде она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Автор:
Светлана Манько