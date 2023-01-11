В кабинете Байдена нашли секретные материалы разведки США по Украине, Ирану и Великобритании

В бывшем частном офисе Джо Байдена, который он занимал до вступления в должность президента, обнаружили тайные отчеты разведки об Украине, Иране и Великобритании.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, осведомленного по этому вопросу, среди предметов времен Джо Байден в должности вице-президента, выявленных в частном кабинете осенью прошлого года, есть 10 секретных документов, в том числе записки разведки США и материалы для брифингов, касающиеся вопросов Украины, Ирана и Соединенного Королевства.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, генеральный прокурор США Меррик Гарленд получил предварительный отчет о проверке документов, и теперь он стоит перед критическим решением о том, как действовать дальше, в частности, начинать ли полномасштабное уголовное расследование.

По словам источника, секретные документы датированы 2013-2016 годами. Их нашли в трех-четырех ящиках, которые также содержали несекретные документы, подпадающие под действие Закона о президентских документах.

Большинство вещей в офисе содержали личные документы семьи Байденов, сообщил источник CNN.

Документы были обнаружены 2 ноября, всего за шесть дней до промежуточных выборов в Конгресс, но об этом стало известно только 9 января.

10 января Байден заявил, что он не знал о том, что некоторые секретные документы были доставлены в его частный кабинет после того, как он покинул пост вице-президента, и что его адвокаты, которые нашли документы, "сделали то, что они должны были сделать", немедленно позвонив в Национальный архив.

"Я был удивлен, узнав, что в этом офисе были правительственные документы", - сказал Байден в ответ на вопросы журналиста на пресс-конференции в Мехико, где он участвовал в трехстороннем саммите с участием лидеров Мексики и Канады.

"Люди знают, что я серьезно отношусь к секретным документам, секретной информации", - сказал президент США.

Но Байдена начали сразу критиковать американские политики. Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал серию сообщений в социальных сетях, в которых позорит Байдена и публично призывает ФБР обыскать офисы Байдена и даже Белый дом на предмет неправильно обработанных документов.

Ключевые демократы на Капитолийском холме выразили уверенность в том, что Байден ответственно обращался с правительственными материалами, даже несмотря на то, что секретные записи оказались там, где они не должны быть.

Республиканцы в Палате представителей уже пообещали расширить свои наблюдательные расследования, включив в них документы Байдена.

"Те, кому доверен доступ к секретной информации, обязаны защищать ее. Этот вопрос требует полного и тщательного рассмотрения", — написал в социальной сети конгрессмен Майк Тернер из Огайо.