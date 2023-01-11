У кабінеті Байдена знайшли секретні матеріали розвідки США щодо України, Ірану та Великої Британії

У колишньому приватному офісі Джо Байдена, який він займав до вступу на посаду президента, виявили таємні звіти розвідки про Україну, Іран та Велику Британію.

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Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

За словами джерела, обізнаного з цим питанням, серед предметів часів Джо Байдена на посаді віце-президента, виявлених у приватному кабінеті восени минулого року, є 10 секретних документів, у тому числі записки розвідки США та матеріали для брифінгів, які стосувалися питань України, Ірану та Сполученого Королівства.

Як повідомило джерело в правоохоронних органах, генеральний прокурор США Меррік Гарленд отримав попередній звіт про перевірку документів, і тепер він стоїть перед критичним рішенням щодо того, як діяти далі, зокрема, чи розпочинати повномасштабне кримінальне розслідування.

За словами джерела, секретні документи датовані 2013-2016 роками. Їх знайшли в трьох-чотирьох ящиках, які також містили несекретні документи, які підпадають під дію Закону про президентські документи.

Переважна більшість речей в офісі містили особисті документи сім’ї Байденів, повідомило джерело CNN.

Документи були виявлені 2 листопада, всього за шість днів до проміжних виборів до Конгресу, але про це стало відомо лише 9 січня.

10 січня Байден заявив, що він не знав про те, що деякі секретні документи були доставлені до його приватного кабінету після того, як він залишив пост віце-президента, і що його адвокати, які їх знайшли, "зробили те, що вони повинні були зробити", негайно подзвонивши в Національний архів.

"Я був здивований, дізнавшись, що в цей офіс були будь-які урядові документи", — сказав Байден у відповідь на запитання журналіста на прес-конференції в Мехіко, де він брав участь у тристоронньому саміті за участю лідерів Мексики та Канади.

"Люди знають, що я серйозно ставлюся до секретних документів, секретної інформації", — сказав президент США.

Але Байдена почали зразу критикувати американські політики. Колишній президент США Дональд Трамп опублікував серією дописів у соціальних мережах, в яких ганьбить Байдена та публічно закликає ФБР обшукати офіси Байдена та навіть Білий дім на предмет неправильно оброблених документів.

Ключові демократи на Капітолійському пагорбі висловили впевненість у тому, що Байден відповідально поводився з урядовими матеріалами, навіть незважаючи на те, що секретні записи виявились там, де вони не мали бути.

Республіканці в Палаті представників уже пообіцяли розширити свої наглядові розслідування, включивши в них документи Байдена.

"Ті, кому довірено доступ до секретної інформації, мають обов’язок і зобов’язання захищати її. Це питання вимагає повного та ретельного розгляду", — написав у соціальній мережі конгресмен Майк Тернер з Огайо.