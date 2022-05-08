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Дружина Байдена відвідала Україну та зустрілася з дружиною Зеленського (ВІДЕО)
Перші леді України та США Олена Зеленська та Джилл Байден зустрілися у неділю, 8 травня, на Закарпатті. Про це Майкл Лароса, речник Джилл Байден, повідомив у Twitter.
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Перші леді разом відвідали школу в Ужгороді, яка зараз є місцем розміщення переселенців із районів бойових дій.
"Цього Дня матері моє серце з Вами, перша леді Олена Зеленська, та всіма відважними матерями України", - написала Джилл Байден у своєму Twitter.
8 травня Україну відвідали найвідоміші політики.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо побував в Ірпені, а також зустрівся з Володимиром Зеленським.
Президент України зустрівся і з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.