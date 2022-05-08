Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Дружина Байдена відвідала Україну та зустрілася з дружиною Зеленського (ВІДЕО)

Дружина Байдена відвідала Україну та зустрілася з дружиною Зеленського (ВІДЕО)
Байден та Зеленська

Перші леді України та США Олена Зеленська та Джилл Байден зустрілися у неділю, 8 травня, на Закарпатті. Про це Майкл Лароса, речник Джилл Байден, повідомив у Twitter.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Перші леді разом відвідали школу в Ужгороді, яка зараз є місцем розміщення переселенців із районів бойових дій.

"Цього Дня матері моє серце з Вами, перша леді Олена Зеленська, та всіма відважними матерями України", - написала Джилл Байден у своєму Twitter.

8 травня Україну відвідали найвідоміші політики.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо побував в Ірпені, а також зустрівся з Володимиром Зеленським.

Президент України зустрівся і з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Автор:
Сергій Горєлов