Дружина Байдена відвідала Україну та зустрілася з дружиною Зеленського (ВІДЕО)

Перші леді України та США Олена Зеленська та Джилл Байден зустрілися у неділю, 8 травня, на Закарпатті. Про це Майкл Лароса, речник Джилл Байден, повідомив у Twitter.

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Перші леді разом відвідали школу в Ужгороді, яка зараз є місцем розміщення переселенців із районів бойових дій.

"Цього Дня матері моє серце з Вами, перша леді Олена Зеленська, та всіма відважними матерями України", - написала Джилл Байден у своєму Twitter.

The moment First Ladies Jill Biden 🇺🇸 and Olena Zelenska 🇺🇦met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh — Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) May 8, 2022

8 травня Україну відвідали найвідоміші політики.

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо побував в Ірпені, а також зустрівся з Володимиром Зеленським.

Президент України зустрівся і з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем.