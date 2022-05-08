Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Жена Байдена посетила Украину и встретилась с супругой Зеленского (ВИДЕО)

байден зеленская
Байден и Зеленская. Фото: Джилл Байден/twitter

Первые леди Украины и США Елена Зеленская и Джилл Байден встретилась в воскресенье, 8 мая, в Закарпатье. Об этом Майкл Лароса, пресс-секретарь Джилл Байден, сообщил в Twitter.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Первые леди вместе посетили школу в Ужгороде, которая сейчас служит местом размещения переселенцев из районов боевых действий.

"В этот День матери мое сердце с вами, первая леди Елена Зеленская и всеми отважными матерями Украины", — написала Джилл Байден в своем Twitter.

8 мая Украину посетили известные политики.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо побывал в Ирпене, а также встретился с Владимиром Зеленским.

Президент Украины встретился и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Автор:
Сергей Горелов