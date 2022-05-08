Жена Байдена посетила Украину и встретилась с супругой Зеленского (ВИДЕО)

Первые леди Украины и США Елена Зеленская и Джилл Байден встретилась в воскресенье, 8 мая, в Закарпатье. Об этом Майкл Лароса, пресс-секретарь Джилл Байден, сообщил в Twitter.

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Первые леди вместе посетили школу в Ужгороде, которая сейчас служит местом размещения переселенцев из районов боевых действий.

"В этот День матери мое сердце с вами, первая леди Елена Зеленская и всеми отважными матерями Украины", — написала Джилл Байден в своем Twitter.

The moment First Ladies Jill Biden 🇺🇸 and Olena Zelenska 🇺🇦met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh — Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) May 8, 2022

8 мая Украину посетили известные политики.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо побывал в Ирпене, а также встретился с Владимиром Зеленским.

Президент Украины встретился и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.