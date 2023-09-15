Сыну Байдена грозит 25 лет заключения: в чем его обвиняют

Сыну американского президента Хантеру Байдену объявили три подозрения из-за незаконного владения оружием. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Федеральная прокуратура США предъявила обвинение Хантеру Байдену по трем пунктам дела о хранении огнестрельного оружия.

Два пункта обвинения связаны с тем, что в 2018 году сын президента США при покупке пистолета соврал о том, что не употребляет наркотики. В третьем пункте утверждается, что Хантер Байден владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Издание уточняет, что и то, и другое являются федеральными преступлениями.

По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

Адвокаты Хантера Байдена обвинения пока не комментировали. Ранее юристы утверждали, что все обвинения политически мотивированы, поскольку еще шесть недель назад прокуроры считали его необоснованным.

Также в отношении Хантера Байдена расследуется дело о неуплате налогов. Ранее он признал вину по этому делу, чтобы снять с себя обвинения по делу об огнестрельном оружии.

Напомним, Белый дом ведет активную подготовку к возможному началу процедуры импичмента американского президента Джо Байдена и создал группу из двух десятков юристов, помощников законодателей и коммуникационщиков для ответа на предполагаемое расследование, инициированное Республиканской партией США.

Республиканцы Палаты представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена Хантера в рамках его зарубежных деловых операций.

Отметим, что в феврале 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что правоохранительные органы не будут возобновлять расследование дел, по которым фигурировал сын президента США Хантер Байден.

Ранее Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который заявлял, что тот требовал его увольнения из-за расследования коррупции в Burisma Holdings, где работал сын Байдена.