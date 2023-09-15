Сину Байдена загрожує 25 років ув'язнення: у чому його звинувачують

Сину американського президента Гантеру Байдену оголосили три підозри через незаконне володіння зброєю. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Федеральна прокуратура США висунула звинувачення Хантеру Байдену за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї.

Два пункти звинувачення пов'язані з тим, що у 2018 році син президента США при купівлі пістолета збрехав про те, що не вживає наркотиків. У третьому пункті стверджується, що Гантер Байден володів вогнепальною зброєю під час вживання наркотиків. Видання уточнює, що і те, й інше є федеральними злочинами.

За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі та штраф у розмірі 750 тисяч доларів.

Адвокати Гантера Байдена звинувачення поки не коментували. Раніше юристи стверджували, що всі звинувачення є політично мотивованим, оскільки ще шість тижнів тому прокурори вважали його необґрунтованим.

Також стосовно Гантера Байдена розслідується справа про несплату податків. Раніше він визнав провину у цій справі, щоб зняти з себе звинувачення у справі про вогнепальну зброю.

Нагадаємо, Білий дім веде активну підготовку до можливого початку процедури імпічменту американського президента Джо Байдена та створив групу із двох десятків юристів, помічників законодавців та комунікаційників для відповіді на ймовірне розслідування, яке ініціювала Республіканська партія США.

Республіканці Палати представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена Гантера у рамках його закордонних ділових операцій.

Зауважимо, у лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.

Раніше Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.