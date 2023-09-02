У США готуються до ймовірного імпічменту Байдена: що сталося

Білий дім веде активну підготовку до можливого початку процедури імпічменту американського президента Джо Байдена та створив групу із двох десятків юристів, помічників законодавців та комунікаційників для відповіді на ймовірне розслідування, яке ініціювала Республіканська партія США.

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Про це повідомляє NBC News із посиланням на помічника Білого дому та поінформовані джерела.

Зазначається, що республіканці Палати представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена Хантера у рамках його закордонних ділових операцій.

Вони також заглибилися у поки недоведені заяви щодо можливого хабарництва чинного американського президента, корупції та зловживання владою задля збагачення свого сина під час перебування Байдена на посаді віцепрезидента.

Але наразі представники Республіканської партії визнали, що не мають беззаперечних доказів неправомірних дій очільника Білого дому.

Однак, спікер Палати представників Кевін Маккарті наполягав на тому, що існує "культура корупції, яка є у всій родині Байденів".

Джерело, знайоме з ходом підготовки до передвиборчої кампанії у Білому домі, заявило, що розслідування щодо імпічменту з боку республіканців, яке наразі триває, "не є зусиллям, заснованим на доказах; це зусилля, зосереджені на виборах".

Наразі помічники та союзники Байдена заявляють, що готуються рішуче протистояти розслідуванню щодо імпічменту та представити його як бездоказову партійну фальсифікацію, щоб створити "політичний хоас".

"Порівнювати це з минулими імпічментами – це не яблука з яблуками або навіть не яблука з апельсинами; це яблука зі слонами. Ніколи у сучасній історії імпічмент не ґрунтувався на відсутності доказів", – сказав помічник Білого дому.

Як повідомив співрозмовник видання, у разі, якщо республіканці завершать розслідування щодо імпічменту в найближчі тижні або місяці, Білий дім планує спробувати переконати громадськість у "відірваності від життя" політики республіканців, про що свідчить їхнє очікування імпічменту, який може призвести до припинення роботи уряду.

Зауважимо, Байден готується до балотування на другий термін у 2024 році.

Байден, найстаріша людина, яка коли-небудь обіймала посаду президента США. Опитування показують, що виборці стурбовані його здатністю служити ще чотири роки, якщо він переможе у 2024 році.

У лютому лікарі оголосили 80-річного президента США Джо Байдена здоровим і "придатним до виконання обов’язків у повному обсязі" після медичного огляду.