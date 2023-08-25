Трамп побув у вʼязниці 20 хвилин і вийшов під заставу в 200 тис. доларів

Експрезидент США Дональд Трамп пройшов формальну процедуру арешту у справі про втручання у вибори в Джорджії, після чого його звільнили під заставу. Про це повідомляє CNN.

Політика заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон (штат Джорджія), де його обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців. При цьому Трамп став першим із президентів США, у якого є тюремне фото.

Фотографія Трампа під арештом. Джерело: Fulton County Sheriff's Office

Вся процедура тривала близько 20 хвилин, після чого ексочільник Штатів вийшов під заставу в 200 тисяч доларів. Згідно з умовами звільнення, Трамп, зокрема, не може використовувати соціальні мережі для нападів на співобвинувачених і свідків.

"Те, що тут сталося, є пародією на правосуддя. Ми не зробили нічого поганого. Я не зробив нічого поганого, і всі це знають… Те, що вони роблять, – це втручання у вибори", – висловився політик.

Зазначається, що федеральний суддя призначив слухання на 18 вересня. Трампу висунуто звинувачення за 13 пунктами, він провину не визнає.

За що судять Трампа?

Справа, через яку політик 20 хвилин побув у вʼязниці, стосується підозри в незаконній спробі змінити результати голосування у штаті Джорджія на виборах президента США у 2020 році. Серед пунктів, за якими звинувачують Трампа, такі:

підбурювання до порушення присяги державним службовцям;

змова з метою фальсифікації;

подання неправдивих документів;

порушення закону штату Джорджія про боротьбу з рекетом і корупцією.

Також за цією справою підозрюються ще 18 людей. Зокрема, йдеться про ексмера Нью-Йорка та адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, ексочільника адміністрації Білого дому Марка Медовза та інших.

Крім втручання у вибори у Джорджію, проти Трампа відкрито ще три кримінальні справи:

про незаконне поводження з секретними документами;

про спробу фальсифікації результатів виборів;

про незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

За даними Forbes, загалом експрезиденту загрожує понад 700 років увʼязнення. Але такий термін малоймовірний навіть у випадку визнання його вини, адже більшість із злочинів, у яких підозрюють політика, не передбачають обовʼязкового покарання або ж допускають призначення штрафу.

Водночас Трамп продовжує свою кампанію для участі у виборах президента США 2024 року. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким пунктом, він все одно матиме право балотуватися.