Трамп побыл в тюрьме 20 минут и вышел под залог в 200 тыс. долларов

Экс-президент США Дональд Трамп прошел формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии, после чего был освобожден под залог. Об этом сообщает CNN.

Политика арестовали и помещен в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где его обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев. При этом Трамп стал первым из президентов США, у которого есть тюремное фото.

Фотография Трампа под арестом. Источник: Fulton County Sheriff's Office

Вся процедура длилась около 20 минут, после чего экс-глава Штатов вышел под залог в 200 тысяч долларов. Согласно условиям освобождения, Трамп, в частности, не может использовать социальные сети для нападений на обвиняемых и свидетелей.

"То, что здесь произошло, является пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого, и все это знают… То, что они делают – это вмешательство в выборы", – высказался политик.

Отмечается, что федеральный судья назначил слушание на 18 сентября. Трампу выдвинуто обвинения по 13 пунктам, он вину не признает.

За что судят Трампа?

Дело, по которому политик 20 минут побывал в тюрьме, касается подозрения в незаконной попытке изменить результаты голосования в штате Джорджия на выборах президента США в 2020 году. Среди пунктов, по которым обвиняют Трампа, следующие:

подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим;

сговор в целях фальсификации;

представление ложных документов;

нарушение закона штата Джорджия о борьбе с рэкетом и коррупцией.

Также по этому делу подозреваются еще 18 человек. В частности, речь идет об экс-мере Нью-Йорка и адвокате Трампе Рудольфе Джулиани, экс-главе администрации Белого дома Марке Медоузе и других.

Помимо вмешательства в выборы в Джорджию, против Трампа возбуждено еще три уголовных дела:

о незаконном обращении с секретными документами;

о попытке фальсификации результатов выборов;

о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

По данным Forbes, в общей сложности экс-президенту грозит более 700 лет тюрьмы. Но такой срок маловероятен даже в случае признания его вины, ведь большинство преступлений, в которых подозревают политика, не предусматривают обязательного наказания или допускают назначение штрафа.

В то же время Трамп продолжает свою кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году. Даже если его признают виновным по любому из пунктов, он все равно будет иметь право баллотироваться.