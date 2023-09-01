В Грузії розпочали процедуру імпічменту президента

Правляча партія "Грузинська мрія" у п’ятницю, 1 вересня, оголосила про запуск процедури імпічменту президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Про це повідомляє місцеве видання Netgazeti.

Лідер партії Іраклій Кобахідзе під час брифінгу заявив, що причина рішення – візити Зурабішвілі до Європи, які вона не погоджувала з урядом.

Водночас уряд заблокував президентці візити до країн ЄС, а також до України на День Незалежності.

Щоб процедура була вдалою, потрібно щоб за імпічмент проголосували 100 депутатів. Проте "Грузинська мрія" не має такої кількості в парламенті.

Коаліція планує спершу подати заяву про початок процедури імпічменту до Конституційного суду. Після цього в парламенті проведуть голосування. Для реалізації рішення "Грузинській мрії" потрібно заручитися підтримкою опозиції.

Зурабішвілі стала президентом Грузії у 2018 році. Тоді її підтримала саме "Грузинська мрія" та її засновник, мільярдер Бідзини Іванішвілі. Після початку війни в Україні стосунки президента та уряду стали погіршуватися.



Зауважимо, що зокрема через проросійську позицію Грузія не отримала статус кандидата у члени ЄС.