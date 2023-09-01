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В Грузии приступили к процедуре импичмента президента
Правящая партия "Грузинская мечта" в пятницу, 1 сентября, объявила о запуске процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Об этом сообщает местное издание Netgazeti.
Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что причина решения – визиты Зурабишвили в Европу, которые она не согласовывала с правительством.
В то же время правительство заблокировало президенту визиты в страны ЕС, а также в Украину на День Независимости.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Чтобы процедура была удачной, нужно, чтобы за импичмент проголосовали 100 депутатов. Однако "Грузинская мечта" не имеет такого количества в парламенте.
Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году. Тогда ее поддержала именно "Грузинская мечта" и ее основатель, миллиардер Бидзина Иванишвили. После начала войны в Украине отношения президента и правительства стали ухудшаться.
Коалиция планирует сначала подать заявление о начале процедуры импичмента в Конституционный суд. После этого в парламенте проведут голосование. Для реализации решения "Грузинской мечты" следует заручиться поддержкой оппозиции.
Заметим, что, в частности, из-за пророссийской позиции Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС.