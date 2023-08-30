Правительство Грузии заблокировало президенту визиты в страны ЕС. В Украину на День независимости - тоже

Правительство Грузии сообщило, что отказало действующему президенту этой страны Саломе Зурабишвили в праве совершения ряда рабочих и официальных визитов в иностранные государства, в том числе в рабочем визите в Украину, период которого охватывал День ее независимости.

Поводом для заявления стало опубликованное в среду сообщение администрации грузинского президента о том, что 31 августа она отправится в Берлин на встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Отмечалось, что эта встреча должна стать первой в ряде встреч с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

В правительстве же Грузии заявили в ответ, что администрация президента еще 12 июля обратилась к нему с предложением относительно указанного визита, однако оно было официально отклонено в письменной форме еще 3 августа.

"Также президенту официально письменно отказали в рабочих визитах в Украину 22-24 августа, в Швейцарскую Конфедерацию 16 сентября, в Республику Польша 2-3 октября, в Королевство Бельгия 4-6 октября, в Королевство Дания 31 октября - 2 ноября и в Объединенные Арабские Эмираты 1-2 декабря", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зурабишвили также было отказано в официальных визитах в Болгарию 27-29 сентября, в Чехию 10-12 декабря и в Израиль 18-20 декабря. Отметим, что среди перечисленных стран в ЕС входят сразу шесть.

"Напоминаем президенту Саломе Зурабишвили, что в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 52 Конституции Грузии, президент Грузии осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях только с согласия правительства Грузии, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Конституции, реализация внешней политики страны находится в ведении правительства Грузии", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что Грузия, как и Молдова, решила подать заявку на членство в Евросоюзе вскоре после такой заявки со стороны Украины 28 февраля 2022 года. 23 июня Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, а вот в предоставлении такого статуса Грузии без выполнения каких-либо предварительных условий - отказал. Уже после этого, в декабре, статус кандидата получила Босния и Герцеговина, добивавшаяся его в обычном порядке еще в 2016 года.