Президент Грузии предлагает выпустить Саакашвили из тюрьмы, надев ему электронный браслет.

Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили можно было бы надеть электронный браслет или применить другие формы наказания. Об этом заявила нынешняя президентка страны Саломе Зурабишвили в интервью France24.

"Я думаю, что с ним следует хорошо обращаться, и я говорю это вслух – так, как обращаются со многими другими президентами по всему миру, которые были приговорены к заключению. Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, которые больше подходят для страны, которая присоединяется к ЕС", – высказалась она.

В свою очередь журналист телеканала отметил, что у многих на Западе есть вопрос, планирует ли Зурабишвили помиловать заключенного Саакашвили ввиду его состояния здоровья. На это президент сказала:

"Они (западные чиновники, – ред.) подчеркивают ущерб, который вся эта ситуация наносит имиджу Грузии на Западе. Меня это беспокоит, и я много делаю, чтобы облегчить эту ситуацию. Но ущерб был причинен решениями, принятыми правительством, и амнистия на самом деле не возместит этот ущерб".

Напомним, что в 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями во время помилования четырех чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет заключения за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на наличие действующих приговоров против себя, через несколько дней перед местными выборами 2021 года Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан в Тбилиси. Против экс-президента было открыто еще одно дело, инкриминировав незаконный переход границы, что в Грузии считается тяжким преступлением.

Уже будучи заключенным, политик несколько раз объявлял голодовку. Он настаивает, что его арестовали по политическим обвинениям. А в апреле 2023 года издание Politico опубликовало колонку авторства Саакашвили, где тот заявил, что к нему систематически применяют физические и психологические пытки, он имеет более 20 заболеваний, в частности в результате отравления, и теперь умирает.