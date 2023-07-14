Рада призвала президентку Грузии помиловать Саакашвили

Верховная Рада Украины обратилась к президентке Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств-членов Европейского Союза с призывом о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, принятие соответствующего постановления №9491 поддержали 285 нардепов.

Так, Верховная Рада призвала президента Грузии предоставить Уполномоченному Совета по правам человека доступ к Саакашвили.

Кроме того, главу Грузии просят помиловать Саакашвили из-за его тяжелого физического состояния.

Также народные избранники обратились в парламенты государств-членов ЕС с просьбой принять соответствующие решения о необходимости осуществления президентом Грузии помилования Саакашвили, подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил получение польскими врачами доступа к находящемуся под арестом Михеилу Саакашвили в частной клинике в Грузии.

3 июля президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел выразить послу Грузии решительный протест из-за состояния здоровья политика и "предложить" ему оставить Украину в течение 48 часов, что МИД и сделал.

В свою очередь, Грузия заявила, что не понимает такой шаг Украины, считает его прямым вмешательством во внутренние дела и крайней формой эскалации взаимоотношений. По сообщениям СМИ, посол Георгий Закарашвили вскоре действительно уехал из Украины.

Также Зеленский заявлял, что считает, что решение Европейского суда по правам человека по обеспечению надлежащего лечения для Саакашвили, вероятно, является единственной возможностью сохранить жизнь бывшему президенту Грузии.

Европейский парламент 15 февраля принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии помиловать и уволить Саакашвили.