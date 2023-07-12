До Саакашвілі допустили польських лікарів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив отримання польськими лікарями доступу до колишнього президента цієї країни, нині громадянина України Міхеїла Саакашвілі, який перебуває під арештом у приватній клініці в Грузії.

"Не залишаємо друзів у біді. На моє прохання команда польських лікарів із Групи гуманітарної та медичної допомоги та канцелярії прем'єра розпочала комплексне медичне обстеження президента Міхеїла Саакашвілі", - написав глава польського уряду у Twitter.

Зазначимо, що раніше в середу про те, що грузинська влада після півроку зволікання погодилася допустити польських лікарів до екс-президента, повідомляло інформагентство AFP з посиланням на адвоката Саакашвілі Діто Садзаґлішвілі.

Нагадаємо, що тижнем раніше занепокоєння української влади щодо стану здоров'я Саакашвілі призвело до найбільш серйозного на даний момент погіршення дипломатичних відносин між Україною та Грузією.

3 липня президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ висловити послу Грузії рішучий протест через стан здоров'я політика та "запропонувати" йому залишити Україну протягом 48 годин, що МЗС і зробило. У свою чергу, Грузія заявила, що не розуміє такого кроку України, вважає його прямим втручанням у внутрішні справи та крайньою формою ескалації взаємин. За повідомленнями ЗМІ, посол Георгій Закарашвілі незабаром справді виїхав із України.

Раніше Зеленський заявляв, що вважає, що рішення Європейського суду з прав людини щодо забезпечення належного лікування для Саакашвілі, ймовірно, є нині єдиною можливістю зберегти життя колишньому президентові Грузії.

Нагадаємо, що у 2018 році грузинський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі, які передбачали позбавлення його волі на різні строки. Проте, незважаючи на наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий вже у Тбілісі, де зупинився у квартирі водія вантажівки.

Проти екс-президента було відкрито ще одну справу, йому інкримінували незаконний перехід кордону, що в Грузії вважається тяжким злочином. При цьому усі четверо затриманих у справі про таємний в'їзд Саакашвілі спільників свою провину визнали.

Згодом поміщений у СІЗО у Руставі Саакашвілі на знак протесту оголосив голодування, заявивши навіть про готовності померти. На початку листопада 2021 року його примусово доставили до тюремної лікарні у тбіліському районі Глдані, проте через громадський тиск вже за тиждень перевели до військового шпиталю у місті Горі. Перед Новим роком його повернули у СІЗО, де він пробув до травня 2022 року, коли Саакашвілі госпіталізували вже до приватної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де політик продовжує перебувати досі.