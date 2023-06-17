Саакашвілі оголосив про намір повернутися у грузинську політику

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі оголосив, що знову має намір брати активну участь у грузинській політиці – через рік після заяви про те, що вона його більше не цікавить.

Про це повідомляє видання "Новини-Грузія".

Зазначається, що Саакашвілі відреагував на заяву, що пролунала на засіданні Верховної Ради Аджарії від голови уряду Торніке Ріжвадзе. Той назвав війну 2008 року проти РФ "боягузливо програною".

Політик, який зараз перебуває у тюрмі, попри свій стан здоров'я, має намір дуже активно долучитися до грузинської політики, паралельно з його діяльністю щодо України.

"Парад зрадників я вчора побачив у Верховній Раді Аджарії. Зрада Грузії та спроба обрусіння вже проникли на всі рівні. Незважаючи на стан здоров'я, я маю намір дуже активно долучитися до грузинської політики, паралельно з моєю діяльністю по Україні", — повідомив Саакашвілі.

Він додав, що Грузії не можна, склавши руки, чекати на перемогу України і потрібно активно наближати її "інноваційними та сміливими діями".

Колишній президент Грузії також заявив, що має намір брати участь у всіх судових процесах проти нього та закликав до об'єднання всіх національних та антиросійських сил.

Нагадаємо, що у 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство у січні 2006 року банківського службовця Сандро Гіргвліані. Крім того, екс-президенту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Незважаючи на наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий після прибуття до Тбілісі, де зупинився у квартирі водія вантажівки. Проти екс-президента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином. При цьому всі четверо затриманих у справі про таємний в'їзд Саакашвілі спільників свою провину визнали.

Згодом заарештований у СІЗО в Руставі Саакашвілі на знак протесту оголосив голодування, заявивши навіть про готовність померти. На початку листопада 2021 року його примусово доставили до тюремної лікарні в тбіліському районі Глдані, однак через суспільний тиск вже за тиждень перевели до військового госпіталю в місті Горі. Перед Новим роком його повернули до СІЗО, де він пробув до травня 2022 року, коли Саакашвілі госпіталізували вже у приватну клініку "Вівамед" у Тбілісі, де політик продовжує перебувати досі.

Протягом його перебування там, як зазначено вище, у ЗМІ з'явилася низка повідомлень про критичне погіршення стану здоров'я Саакашвілі, а 7 квітня видання Politico опублікувало колонку за авторством експрезидента Грузії, де той заявив, що до нього систематично застосовують фізичні та психологічні тортури, він має більше 20 захворювань, зокрема внаслідок отруєння, і тепер помирає.

Днями стало відомо, що адвокати Саакашвілі направили скаргу до ЄСПЛ щодо відстрочення відбування ним тюремного покарання за станом здоров'я. Перед цим спочатку Тбіліський міський суд 6 лютого, потім Тбіліський апеляційний суд 2 березня відмовили політику у застосуванні відстрочки тюремного покарання.