Саакашвили заявил о намерении вернуться в грузинскую политику

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил, что снова намерен активно участвовать в грузинской политике – через год после заявления о том, что она его больше не интересует.

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

Отмечается, что Саакашвили отреагировал на заявление, прозвучавшее на заседании Верховной Рады Аджарии от главы правительства Торнике Рижвадзе. Тот назвал войну 2008 года против РФ "трусливо проигранной".

Политик, который сейчас находится в тюрьме, несмотря на свое здоровье, намерен очень активно присоединиться к грузинской политике, параллельно с его деятельностью в отношении Украины.

"Парад предателей я вчера увидел в Верховной Раде Аджарии. Измена Грузии и попытка обрусения уже проникли на все уровни. Несмотря на состояние здоровья, я намерен очень активно присоединиться к грузинской политике, параллельно с моей деятельностью по Украине", — сообщил Саакашвили.

Он добавил, что Грузии нельзя, сложа руки, ждать победы Украины и нужно активно приближать ее "инновационными и смелыми действиями".

Бывший президент Грузии также заявил, что намерен участвовать во всех судебных процессах против него и призвал к объединению всех национальных и антироссийских сил.

Напомним, что в 2018 году Тбилисский городской суд вынес два обвинительных приговора по делам против Саакашвили. В частности, его заочно приговорили к трем годам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями во время помилования четырех чиновников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, осужденных по делу об убийстве в январе 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани. Кроме того, экс-президенту дали шесть лет заключения за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.

Несмотря на наличие действующих приговоров против себя, за несколько дней перед местными выборами 2021 Саакашвили тайно приплыл в Грузию на судне, выбравшись из порта Поти в грузовике с молочными продуктами, после чего был задержан по прибытию в Тбилиси, где остановился в квартире водителя грузовика.

Впоследствии арестованный в СИЗО в Руставе Саакашвили в знак протеста объявил голодовка, заявив даже о готовности умереть. В начале ноября 2021 года его принудительно доставили в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани, однако из-за общественного давления уже через неделю перевели в военный госпиталь в городе Гори. Перед Новым годом его вернули в СИЗО, где он пробыл до мая 2022 года, когда Саакашвили госпитализировали уже в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси, где политик продолжает находиться до сих пор.

В течение его пребывания там, как сказано выше, в СМИ появился ряд сообщений о критическом ухудшении состояния здоровья Саакашвили, а 7 апреля издание Politico опубликовало колонку авторства экс-президента Грузии, где тот заявил, что к нему систематически применяют физическую и психологическую пытку, он имеет более 20 заболеваний, в том числе в результате отравления, и теперь умирает.

На днях стало известно, что адвокаты Саакашвили направили жалобу в ЕСПЧ по поводу отсрочки отбывания им тюремного наказания по состоянию здоровья. Перед этим сначала Тбилисский городской суд 6 февраля, затем Тбилисский апелляционный суд 2 марта отказали политику в применении отсрочки тюремного наказания.