"Крайня форма ескалації". МЗС Грузії прокоментувало протест України через стан Саакашвілі

Міністерство закордонних справ Грузії глибоко стурбоване кроком української влади, яка рекомендувала грузинському послу повернутися в Тбілісі для консультацій. Про це повідомила пресслужба дипвідомства.

"Ця акція є крайньою формою ескалації дипломатичних відносин, і дуже прикро, що офіційний Київ йде на такий крок проти дружньої держави та народу", – йдеться в повідомленні.

У МЗС Грузії зазначили, що не розуміють причину такого кроку України, адже Європейський суд із прав людини відмовив Саакашвілі в проханні про лікування за кордоном.

"На тлі такого розвитку подій рішення української влади суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної держави. Сподіваємося, що офіційний Київ перегляне своє рішення і докладе зусиль для подальшого розвитку історично дружніх відносин між двома країнами", – висловилися в дипвідомстві.

Також там додали, що оскільки Україна перебуває в активній фазі війни, Грузія утримується від будь-якої додаткової реакції на кроки Києва та подальші загострення двосторонніх відносин, щоб не завести "й без того складну ситуацію в глухий кут".

Нагадаємо, що 3 липня, відбулося судове засідання за участі Саакашвілі, до якого він доєднався онлайн і показав свій стан в ув'язненні.

Після цього президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії. Очільник держави заявив, що грузинському дипломату необхідно висловити рішучий протест та запропонували залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій із Тбілісі. Вранці 4 липня українське МЗС зробило відповідний крок.

Увʼязнення Міхеіла Саакашвілі

У 2018 році Тбіліський міський суд виніс два обвинувальні вироки у справах проти Саакашвілі. Зокрема, його заочно засудили до трьох років ув'язнення за зловживання службовими повноваженнями під час помилування чотирьох чиновників департаменту конституційної безпеки МВС Грузії, засуджених у справі про вбивство банківського службовця Сандро Гіргвліані. Крім того, експрезиденту дали шість років ув'язнення за організацію нападу на колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Попри наявність чинних вироків проти себе, за кілька днів перед місцевими виборами 2021 року Саакашвілі таємно приплив до Грузії на судні, вибравшись із порту Поті у вантажівці з молочними продуктами, після чого був затриманий у Тбілісі. Проти експрезидента відкрили ще одну справу, інкримінувавши незаконний перехід кордону, що у Грузії вважається тяжким злочином.

Уже будучи увʼязненим, політик кілька разів оголошував голодування. Він наполягає, що його заарештували за політичними обвинуваченнями. А в квітні 2023 року видання Politico опублікувало колонку за авторством Саакашвілі, де той заявив, що до нього систематично застосовують фізичні та психологічні тортури, він має більше 20 захворювань, зокрема внаслідок отруєння, і тепер помирає.

Нещодавно діюча президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запропонувала випустити Саакашвілі з вʼязниці, надівши йому електронний браслет. Також вона зазначала, що до нього можна було б застосувати інші форми покарання.