На Харківщині після падіння телевежі відновили цифрове телевізійне мовлення

У Харкові та Харківській області після руйнування телевежі внаслідок ворожого обстрілу відновили цифрове мовлення Т2.

Про це йдеться на сайті Харківської ОВА.

Там повідомляють, що наразі мешканці Харкова та найближчих районів можуть переглядати всі пакети телевізійних програм МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та МХ-7.

"Їхня трансляція не відбувалася внаслідок влучання 22 квітня ворожої ракети у телевізійну вежу", - нагадали у ОВА.

Зазначається, що для перегляду програм не потрібно виконувати ніяких переналаштувань. У мережі канали з’являться автоматично, якщо є в наявності приймач Т2.

Нагадаємо, ввечері 22 квітня у Харкові пролунав вибух: окупанти завдали удар по об ‘єкту телевізійної інфраструктури міста. Перед цим російська армія вже атакувала телевежу у Харкові у 2022 році – другого та шостого березня. В ході повторних обстрілів були знищені технічні приміщення, тож тоді регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. У Держспецзв’язку закликали громадян користуватися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації.

Також 1 березня 2022 року російські окупанти атакували телевежу в Києві. Тоді внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей.

14 березня 2022 року був удар по радіотелевізійній передаючій станції в селі Антополь Рівненської області, внаслідок обстрілу загинули дев’ятеро людей. Крім того, були атаки на телевізійну інфраструктуру в Ізюмі, Лисичанську (Луганська область), Коростені (Житомирська область), Білопіллі (Сумська область), Вінниці, Оріхові (Запорізька область).