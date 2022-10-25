НСТУ подала заяву до ЄСПЛ через обстріли Росією телевеж

Національна суспільна телерадіокомпанія України подала заяву до Європейського суду з прав людини про ймовірне порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також міжнародних протоколів, внаслідок російських обстрілів телевеж. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

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"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну "Суспільне" надає життєво важливу інформацію для українців: про військову діяльність, загрозу ракетних ударів, шляхи евакуації населення, поради щодо виживання й психологічну підтримку. Росія, цинічно порушуючи закони і звичаї війни, обстрілює українські міста, зокрема й телевежі, щоб українці не могли вчасно отримувати інформацію про небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Так, були нанесені ракетні або авіаційні удари по телевежах в Києві, Харкові та Ізюмі, Лисичанську (Луганська область), Коростені (Житомирська область), Білопіллі (Сумська область), Антополі (Рівненська область), Вінниці, Оріхові (Запорізька область). На деякий час мовлення на цих територіях було припинено.

Крім того, російські військові захопили телевежу в Мелітополі Запорізької області, через що мовлення в низці міст було припинено. Також зафіксовано спроби глушіння сигналу каналів "Суспільного" на супутнику Amos та спроба знищення телевізійного архіву через запущений вірус на сайті.

Як нагадують в Мінкульті, стаття 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає свободу поглядів, можливість одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.

Нагадаємо також, що раніше у вівторок про подачу своїми компаніями позовів до ЄСПЛ проти Росії завила група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського, яка внаслідок російської агресії, зокрема, втратила ММК імені Ілліча та "Азовсталь" (Маріуполь).