НСТУ подала заявление в ЕСПЧ из-за обстрелов Россией телебашен

Национальная общественная телерадиокомпания Украины подала заявление в Европейский суд по правам человека о вероятном нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также международных протоколов в результате российских обстрелов телебашен. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

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"С начала полномасштабного вторжения России в Украину "Суспільне" предоставляет жизненно важную информацию для украинцев: о военной деятельности, угрозе ракетных ударов, путях эвакуации населения, советах по выживанию и психологической поддержке. Россия, цинично нарушая законы и обычаи войны, обстреливает украинские города, в том числе и телебашни, чтобы украинцы не могли своевременно получать информацию об опасности", - говорится в сообщении.

Так, были нанесены ракетные или авиационные удары по телебашням в Киеве, Харькове и Изюме, Лисичанске (Луганская область), Коростене (Житомирская область), Белополье (Сумская область), Антополе (Ровенская область), Виннице, Орехове (Запорожская область). Временно вещание на этих территориях было прекращено.

Кроме того, российские военные захватили телебашню в Мелитополе Запорожской области, из-за чего вещание в ряде городов было прекращено. Также зафиксированы попытки глушения сигнала каналов общественного вещателя на спутнике Amos и попытка уничтожения телевизионного архива из-за запущенного вируса на сайте.

Как напоминают в Минкульте, статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривает свободу взглядов, возможность получать и передавать информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ.

Напомним также, что ранее во вторник о подаче своими компаниями исков в ЕСПЧ против России завила группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, которая в результате российской агрессии, в частности, потеряла ММК имени Ильича и "Азовсталь" (Мариуполь).