Дев'ятеро людей загинули внаслідок російського ракетного удару по телевежі під Рівним (ФОТО)

Дев'ятеро людей загинули і ще дев'ять постраждали 14 березня в результаті російського ракетного удару по радіотелевізійній передаючій станції в селі Антополь Рівненського району Рівненської області.

Як повідомляє обласна військова адміністрація, вранці у понеділок дві ракети атакували телевежу та адмінприміщення біля неї. Перші підрозділи рятувальників прибули на місце події за 8 хвилин.

До робіт було залучено 15 одиниць техніки та 90 осіб особового складу Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також 130 осіб та 30 одиниць техніки аварійно-рятувальних служб цивільного захисту.

Станом на вечір 14 березня мовлення місцевих телеканалів здійснюється у кабельних мережах. Свої послуги надали інтернет-провайдери "Воля-кабель", "Тріолан", "Ланет-ТВ".

"Місцеві радіостанції відновлюють мовлення в радіоефірі. Однак такими діями Рівненщину і всю Україну не зупинити! Доступ до правдивої публічної інформації в населення буде", - запевняє обласна влада.

Зазначимо, що, судячи з фотографій, опублікованих начальником обладміністрації Віталієм Ковалем, сама телевежа внаслідок обстрілу встояла і не обрушилася, однак будівля під нею виявилася повністю зруйнованою.

Рівненська телевежа була збудована у 1967 році, має висоту 239 метрів. За даними Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, вона транслювала на область 14 радіо- та 14 телевізійних каналів, у тому числі 32 програми у цифровому форматі.

Нагадаємо також, що на другий день війни, 25 лютого, Росія завдала ракетного удару по аеропорту Рівного, розташованому з іншого боку від міста.