Росія влучила по телевежі в Харкові, є перебої з сигналом

Увечері 22 квітня у Харкові пролунав вибух: окупанти завдали удар по об ‘єкту телевізійної інфраструктури міста. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У повідомленні сказано, що під час тривоги співробітники перебували в укритті, тож минулося без людських жертв. Однак, за словами Синєгубова, є перебої із сигналом цифрового телебачення.

Очільник ОВА звернувся до громадян із закликом довіряти лише офіційним джерелам інформації, адже російська пропаганда уже продукує фейки, нібито на телевежі була антена звʼязку української ППО.

У свою чергу, у застосунку “Дія” нагадали харків’янам, що вони мають доступ до перевіреної інформації з Дія.Радіо та Дія.ТV. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформполітики Ростислав Карандєєв повідомив, що наразі тривають технічні роботи з відновлення мовлення після удару росіян.

“Ворог цілеспрямовано та свідомо руйнує телевізійну інфраструктуру, прагнучи залякати українців та занурити в інформаційний вакуум. Марно, адже правда переможе”, – написав Карандєєв.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський розповів про російський удар по Харкову президенту США Джо Байдену. За словами глави держави, атака по телевежі відбулася за кілька хвилин до телефонної розмови лідерів.

Водночас, телеграм-ресурси публікують численні фото та відео зруйнованої Харківської телевежі.

Нагадаємо, що російська армія вже атакувала телевежу у Харкові у 2022 році – другого та шостого березня. В ході повторних обстрілів були знищені технічні приміщення, тож тоді регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. У Держспецзв’язку закликали громадян користуватися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації.

Зауважимо, що на початку повномасштабної війни ворог неодноразово обстрілював українську телевізійну інфраструктуру. Зокрема, 1 березня 2022 року російські окупанти атакували телевежу в Києві, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей.

14 березня 2022 року був удар по радіотелевізійній передаючій станції в селі Антополь Рівненської області, внаслідок обстрілу загинули дев’ятеро людей. Крім того, були атаки на телевізійну інфраструктуру в Ізюмі, Лисичанську (Луганська область), Коростені (Житомирська область), Білопіллі (Сумська область), Вінниці, Оріхові (Запорізька область).

У жовтні 2022 року Національна суспільна телерадіокомпанія України подала заяву до Європейського суду з прав людини про ймовірне порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також міжнародних протоколів, внаслідок російських обстрілів телевеж. Сстаття 10 зазначеної Конвенції передбачає свободу поглядів, можливість одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.