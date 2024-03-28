Злам супутникового мовлення: в 1+1 відреагували на спробу заглушити телеканали

28 березня відбулася масштабна спроба зовнішнього втручання у супутникове мовлення українських телеканалів групи 1+1 media через супутник Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

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Про це повідомили в 1+1 Мedia.

О 9:30 ранку були зафіксовані спроби заглушення сигналу на частоті 11766H, що транслює канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ТЕТ, Плюс Плюс, Бігуді, 2+2, УНІАН та інші. В результаті українські глядачі на деякий час спостерігали пропагандистські матеріали РФ замість запланованого контенту, включаючи телемарафон "Єдині новини".

Повідомляється, що до 11:00 проблему вдалося вирішити, і супутникове мовлення було відновлено.

"Станом на 11 ранку проблема усунена, супутникове мовлення відновлено. Проте це не остання спроба РФ заглушити контент українських телеканалів, щоб дезорієнтувати суспільство та поширити ворожі наративи, особливо на територіях, прикордонних тимчасово окупованим містам і селам", - йдеться в повідомленні.

1+1 Мedia рекомендує глядачам за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел — Т2, кабель, ОТТ та Інтернет (сайти телеканалів, YouTube).

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на це і написав, що Україні добре відомі плани ворога, але їм не залякати нас дезінформацій ними вкидами і терором.

"Залякати дезінформацією і вкидами, зламати терором, змусити здатися - такі цілі ставить Росія сьогодні щодо України. Всі плани Росії нам відомі. Вони проваляться. У відповідь на це ми продовжуємо боротися, знищувати ворога, зміцнювати міжнародну коаліцію, працювати над тим, щоб зламати хребет російському ВПК", - наголосив він.

Нагадаємо, 7 березня Кабінет міністрів виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях.

Джерело фото: ua.depositphotos.com