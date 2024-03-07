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Категорія
Військовий стан
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Уряд виділив понад 150 млн гривень на систему блокування ворожого мовлення на прикордонні

Уряд виділив понад 150 млн гривень на систему блокування ворожого мовлення на прикордонні
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 152 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях.

Про це повідомляє пресцентр Держспецзв'язку.

Планується, що система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

"Реалізація проєкту дасть можливість витіснити "русскій мір" з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України – зросте", - йдеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку наголошують, що прийняття цього розпорядження допоможе виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року "Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави", яке передбачає забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів у мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5.

Нагадаємо, 19 червня 2022 року Верховна Рада України заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі. Згідно з ухваленим законопроєктом забороняється на території України публічні виконання, показ, демонстрація та публічний показ музичних кліпів, у яких громадяни РФ виконують пісні з текстом.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко