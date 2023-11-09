Нацрада з ТБ ініціює заборону в Україні 16 російських сайтів з фільмами: які ще рішення ухвалено

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 9 листопада, внесла 16 медіасервісів до переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.

Йдеться про низку відомих російських сайтів з фільмами та серіалами. Зокрема, це такі сервіси: 24ТВ, Амедиатека, Baskino, Filmix, HD Rezka, KinoGo, Kinokrad, Kinotochka, KinoZapas, Kion, Viju, "ГидОнлайн", "Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ", "Смотрёшка", "Триколор Кино и ТВ онлайн", "Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно".

"Національна рада поінформує визначені законодавством органи для вжиття ними відповідних заходів щодо заборони цих сервісів на території України", - йдеться у повідомленні регулятора.

Серед причин такого рішення названо їхню спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора, використання в якості мови інтерфейсу за замовчуванням державної мови держави-агресора, тобто російської, а також розміщення реклами, яка спрямована на аудиторію РФ.

Як іноземні лінійні медіа зареєстровано 22 канали

Зокрема, це RAZ 1, RAZ 2, RAZ 3, PV+, KINO 2, SPORT 5, SPORT 6, що розраховані на споживачів України, Латвії, Литви, Естонії, Молдови. Їх трансляція ведеться з США. Формат програм – про стиль життя, відпочинок, подорожі, просвітницький, культурологічний, а також дитячий, фільмовий, спортивний та про здоров’я. Правовласником медіа є Mriya Media Productions LLC (США).

В свою чергу, правовласником 4ever drama, 4ever cinema, 4ever theater, UA Music, Black, Viva Latino є корпорація RU Music Inc (США). Ці фільмові й музичні канали поширюватимуть контент для аудиторії України, США, Канади, Ізраїлю та Польщі трьома мовами. Трансляція здійснюється з території Німеччини.

Зареєстровано й канали Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Travel Channel, Food Network, правовласником яких є Discovery Corporate Services Limited (Велика Британія). Зокрема, програма Animal Planet транслюватиметься 19 мовами для споживачів 28 країн, решта каналів – двомовні. Глядачам буде доступний контент про стиль життя, відпочинок, здоров’я, подорожі, а також культурологічний, освітній та просвітницький.

Ще дві програми – TravelXP 4K та TravelXP (HD) орієнтовані на аудиторію країн Європи, США та Азії. Трансляція їх здійснюється трьома мовами з Великої Британії. Правовласником є британська компанія Media Worldwide Limited.

До переліку потрапили й канали Trace Sports Stars (правовласник – Trace UK World Limited, Великобританія) та GagsNetwork (правовласник – AFL Productions, США). Перший канал – розважальний, спортивний, музичний, трансляція програм вестиметься трьома мовами. Другий є розважальним, програми будуть без діалогів, з музичним супроводом та інтер-шумами. Обидва канали орієнтуються на глядачів у всіх країнах світу.

Зареєстровано й десятки друкованих ЗМІ

Нацрада також додала до переліку зареєстрованих суб’єктів у сфері медіа 155 друкованих видань – 98 газет, 48 журналів, 5 збірників наукових праць, 3 спеціалізовані видання, призначені для медичних установ та лікарів, а також для медичних і фармацевтичних працівників, 1 бюлетень. З цих ЗМІ (окрім газет) 48 вказали територію розповсюдження Україну, 9 - Україну та зарубіжжя.

Найбільшу кількість – одразу 20 всеукраїнських видань (17 журналів та 3 газети), які публікуються українською мовою, внесло до реєстру ТОВ "Експертус ТЕК" (Київ). Ще 16 видань (15 журналів та одну газету) зареєструвало ТОВ "Пресс-кур’єр Україна" (Київ). Усі видання виходять українською та російською мовами і поширюються в Києві.

Серед зареєстрованих газет – 20 всеукраїнських, 69 обласних, 7 районних, 2 міських. Зокрема, одразу 79 видань українською мовою (78 газет та один журнал) зареєстрував громадянин Хотимчук Т. Є. з села Моташівка Волинської області. 64 видання зазначені як такі, що поширюються в певних областях України, а 15 – по всій території держави.

Скасовано спрощення мовникам відступу від ліцензії під час війни

Задля уникнення колізії з законом про медіа Нацрада скасувала своє рішення №221, ухвалене в день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, про тимчасовий відступ від умов програмних концепцій мовлення місцевих та регіональних мовників.

Воно передбачало, що мовники можуть повідомляти регулятора про відступ від їх програмних концепцій на час дії воєнного стану електронною поштою. Водночас прийнятий в грудні 2022 року закон про медіа зобов’язує ліцензіатів звертатися до Нацради з заявою. При цьому ним встановлено, що відступ від умов ліцензії не може перевищувати 35% визначеного загального обсягу мовлення.

Таким чином, надалі щоб отримати тимчасовий відступ від програмної концепції ліцензіати мають керуватися саме нормами нового закону, а також роложенням про особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа в період воєнного стану від 18 травня 2023 року. Втім, зазначене рішення набуде чинності лише через три місяці після оприлюднення.

Інші рішення від 9 листопада

Також регулятор видав три дозволи на тимчасове мовлення строком на 1 рік. Зокрема, продовжать мовлення у Запоріжжі, однак із трохи збільшеною потужністю передавачів, ТРК "Можливість" ("Радіо М", Слов’янськ Донецької області) на частоті 88,8 МГц та ТОВ "Ч К" (Radio Jazz, Київ) на частоті 89,9 МГц. В свою чергу, КП "Муніципальна телевізійна мережа" (МТМ, Запоріжжя), отримало дозвіл на тимчасове мовлення на 25 ТВК у селищі Новомиколаївка Запорізької області.

Статус зареєстрованих онлайн-медіа отримали ще десять заявників. Зокрема, зареєструватися як онлайн-медіа YouTube-канал "Раміна", інформаційні агентства "Чорноморська громада" і "Спеціальні кореспонденти", суспільно-політичне інформаційне інтернет-видання "Суспільне Мовлення" (НСТУ), вебсайт "Медиторія".

Зареєстровано ще один нелінійний медіа-сервіс: київське ТОВ "Платформа ТВ" вирішило зареєструватися суб’єктом у сфері аудіовізуальних медіа на замовлення. Воно внесло до реєстру нелінійний медіа-сервіс YouTV, який працюватиме на території України за технологією ОТТ.

Крім того, перелік зареєстрованих суб’єктів у сфері медіа поповнили й одразу 17 провайдерів аудіовізуальних сервісів. Також повідомляється, що змінив свій логотип телеканал "Еспресо" (ТОВ "Голдберрі", Київ): тепер він виглядатиме як велика (прописна) біла літера "Е" на блакитному фоні з маленькими червоними та помаранчевими квадратами.

Телерадіокомпанії "Радіо кохання" ("Мелодія FM") регулятор продовжив на наступні 10 років ліцензію, яка охоплює 23 населені пункти України. В свою чегу, 11 столичних телеканатів зафіксували зміни у своїй структурі власності: це "1+1", ТЕТ, Kvartal TV, "Інтер", К1, К2, "Ентер-фільм", НТН, "Мега", "Піксель TV" та Zoom.

Нагадаємо, що нещодавно "Студія 1+1" повідомила, що 23 жовтня заарештований Ігор Коломойський, який залишається бенефіціаром групи компаній 1+1 media, вирішив передати свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного гендиректора Ярослава Пахольчука.