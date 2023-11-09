Нацсовет по ТВ инициирует запрет в Украине 16 российских сайтов с фильмами: какие еще решения приняты

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 9 ноября, внес 16 медиасервисов в перечень аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора.

Речь идет о ряде известных российских сайтов с фильмами и сериалами. В частности, это следующие сервисы: 24ТВ, Амедиатека, Baskino, Filmix, HD Rezka, KinoGo, Kinokrad, Kinotochka, KinoZapas, Kion, Viju, "ГидОнлайн", "Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ", "Смотрёшка", "Триколор Кино и ТВ онлайн", "Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно".

"Национальный совет проинформирует определенные законодательством органы для принятия ими соответствующих мер по запрещению этих сервисов на территории Украины", - говорится в сообщении регулятора.

Среди причин такого решения названа их направленность на территорию и аудиторию государства-агрессора, использование в качестве языка интерфейса по умолчанию государственного языка государства-агрессора, то есть русского, а также размещение рекламы, направленной на аудиторию РФ.

22 канала зарегистрированы как иностранные линейные медиа

В частности, это RAZ 1, RAZ 2, RAZ 3, PV+, KINO 2, SPORT 5, SPORT 6, рассчитанные на зрителей из Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы. Их трансляция ведется из США. Формат программ – о стиле жизни, отдыхе, путешествиях, просветительский, культурологический, а также детский, фильмовый, спортивный и о здоровье. Правообладателем медиа является Mriya Media Productions LLC (США).

В свою очередь, правообладателем 4ever drama, 4ever cinema, 4ever theater, UA Music, Black, Viva Latino является корпорация RU Music Inc (США). Эти фильмовые и музыкальные каналы будут распространять контент для аудитории Украины, США, Канады, Израиля и Польши на трех языках. Их трансляция ведется с территории Германии.

Зарегистрированы и каналы Animal Planet, Discovery Channel, Discovery Science, Travel Channel, Food Network, правообладателем которых является Discovery Corporate Services Limited (Великобритания). В частности, программа Animal Planet будет транслироваться на 19 языках для потребителей 28 стран, остальные каналы – двуязычны. Зрителям будет доступен контент о стиле жизни, отдыхе, здоровье, путешествиях, а также культурологический, образовательный и просветительский.

Еще две программы – TravelXP 4K и TravelXP (HD) ориентированы на аудиторию стран Европы, США и Азии. Трансляция их осуществляется на трех языках из Великобритании. Правообладателем является британская компания Media Worldwide Limited.

В список попали и каналы Trace Sports Stars (правообладатель – Trace UK World Limited, Великобритания) и GagsNetwork (правообладатель – AFL Productions, США). Первый канал – развлекательный, спортивный, музыкальный, трансляция его программ будет вестись на трех языках. Второй является развлекательным, программы будут без диалогов, с музыкальным сопровождением и интер-шумами. Оба канала ориентируются на зрителей во всех странах мира.

Зарегистрированы и десятки печатных СМИ

Нацсовет также добавил в список зарегистрированных субъектов в сфере медиа 155 печатных изданий – 98 газет, 48 журналов, 5 сборников научных работ, 3 специализированных издания, предназначенных для медицинских учреждений и врачей, а также для медицинских и фармацевтических работников, 1 бюллетень. Из этих СМИ (кроме газет) 48 указали территорией распространения Украину, 9 – Украину и зарубежье.

Наибольшее количество – сразу 20 всеукраинских изданий (17 журналов и 3 газеты), которые публикуются на украинском языке, внесло в реестр ООО "Экспертус ТЭК" (Киев). Еще 16 изданий (15 журналов и одну газету) зарегистрировало ООО "Пресс-курьер Украина" (Киев). Все издания выходят на русском и украинском языках и распространяются в Киеве.

Среди зарегистрированных газет – 20 всеукраинских, 69 областных, 7 районных, 2 городских. В частности, сразу 79 изданий на украинском языке (78 газет и один журнал) зарегистрировал гражданин Хотимчук Т. Е. из села Моташовка Волынской области. 64 издания указаны как распространяющиеся в определенных областях Украины, а 15 – по всей территории страны.

Отменено упрощение вещателям отступления от лицензии во время войны

Во избежание коллизии с законом о медиа Нацсовет отменил свое решение №221, принятое в день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, о временном отступлении от условий программных концепций вещания местных и региональных вещателей.

Оно предполагало, что вещатели могут уведомлять регулятора об отступлении от их программных концепций на время действия военного положения по электронной почте. В то же время принятый в декабре 2022 года закон о медиа обязывает лицензиатов обращаться в Нацсовет с заявлением. При этом установлено, что отступление от условий лицензии не может превышать 35% определенного общего объема вещания.

Таким образом, в дальнейшем, чтобы получить временное отступление от программной концепции, лицензиаты должны руководствоваться именно нормами нового закона, а также положением об особенностях лицензирования и регистрации в сфере медиа во время военного положения от 18 мая 2023 года. Впрочем, указанное решение вступит в силу только через три месяца после обнародования.

Другие решения от 9 ноября

Также регулятор выдал три разрешения на временную вещание сроком на 1 год. В частности, продолжат вещание в Запорожье, однако с немного увеличенной мощностью передатчиков, ТРК "Можливість" ("Радио М", Славянск Донецкой области) на частоте 88,8 МГц и ООО "Ч К" (Radio Jazz, Киев) на частоте 89,9 МГц. В свою очередь, КП "Муниципальная телевизионная сеть" (МТМ, Запорожье) получило разрешение на временное вещание на 25 ТВК в поселке Новониколаевка Запорожской области.

Статус зарегистрированных онлайн-медиа получили еще десять заявителей. В частности, зарегистрироваться как онлайн-медиа YouTube-канал "Рамина", информационные агентства "Черноморская община" и "Специальные корреспонденты", общественно-политическое информационное интернет-издание "Общественное вещание" (НОТУ), вебсайт "Медитория".

Зарегистрирован еще один нелинейный медиа-сервис: киевское ООО "Платформа ТВ" решило зарегистрироваться субъектом в сфере аудиовизуальных медиа по заказу. Оно внесло в реестр нелинейный медиасервис YouTV, который будет работать на территории Украины по технологии ОТТ.

Кроме того, список зарегистрированных субъектов в сфере медиа пополнили сразу 17 провайдеров аудиовизуальных сервисов. Также сообщается, что сменил свой логотип телеканал "Еспресо" (ООО "Голдберри", Киев): теперь он будет выглядеть как большая (прописная) белая буква "Е" на голубом фоне с маленькими красными и оранжевыми квадратами.

Телерадиокомпании "Радио любви" ("Мелодия FM") регулятор продлил на следующие 10 лет лицензию, охватывающую 23 населенных пункта Украины. В свою очередь, 11 столичных телеканалов зафиксировали изменения в своей структуре собственности: это "1+1", ТЕТ, Kvartal TV, "Интер", К1, К2, "Энтер-фильм", НТН, "Мега", "Пиксель TV" и Zoom.

Напомним, что недавно "Студия 1+1" сообщила, что 23 октября арестованный Игорь Коломойский, остающийся бенефициаром группы компаний 1+1 media, решил передать свои корпоративные права в медиахолдинге в управление трудовому коллективу в лице гендиректора Ярослава Пахольчука.