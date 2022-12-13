Рада приняла закон о медиа

Верховная Рада приняла в целом проект закона №2693-д о медиа. Как сообщил в Telegram депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, за такое решение проголосовало 299 депутатов.

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В частности, 195 голосов дала фракция "Слуга народа", 18 - "Европейская солидарность", 14 - "Голос", 9 - "Батькивщина", по 15 - группы "Платформа за жизнь и мир" и "Доверие", 12 - "Восстановление Украины", 11 – "За будущее", 10 – внефракционные.

"Приняли компромиссные позиции: 1. Урегулирование статуса канала "Рада" (канал становится государственным, должен обеспечивать трансляцию заседаний парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций канал публикует записи в день проведения пленарного заседания). 2. Изъяты нормы по избирательному законодательству ", – отметил он.

Других подробностей нардеп не сообщил. Отметим, что в первом чтении законопроект был принят 30 августа. После этого, согласно данным на сайте Рады, к нему было подано почти 3,7 тысячи правок, из которых при подготовке документа ко второму чтению профильным комитетом было учтено менее 1 тысячи.

Впрочем, окончательная версия принятого закона пока не опубликована. Отметим также, что ранее этот документ был раскритикован частью журналистов и правозащитниками как усиливающий влияние власти на СМИ. При этом незадолго до его нынешнего рассмотрения, 10 декабря, напротив, в поддержку документа выступила медиагруппа "1+1".

Добавим, что принятие этого закона является условием продвижения на пути евроинтеграции Украины. Кроме него, во вторник парламент принял еще два таких закона - о национальных меньшинствах (проект №8224) и о конкурсном отборе судей Конституционного суда (проект №7662).

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