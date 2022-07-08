Рада обязала СМИ снабжать прифронтовых журналистов бронежилетами и страховать их жизнь

Верховная Рада обязала средства массовой информации обеспечивать журналистов и других своих сотрудников на период их командировок в районы ведения военных (боевых) действий и/или на временно оккупированные территории Украины средствами, предназначенными для защиты от поражений огнестрельным оружием, осколочных поражений, а также медицинскими аптечками.

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За принятие в целом соответствующего законопроекта №7367 проголосовал 271 депутат. При этом ни один не выступил против и не воздержался.

Кроме того, согласно документу, журналисты и другие работники СМИ на период их командировки в районы военных действий и/или на оккупированные территории подлежат обязательному страхованию за счет работодателя или других не запрещенных законом источников на случай причинения вреда их жизни и/или здоровью при исполнении профессиональных обязанностей.

Принятый закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Его автором является нардеп из фракции "Слуга народа" Анастасия Ляшенко. В первом же чтении документ был принят еще 31 мая.

Отметим, что по данным Национального союза журналистов Украины, с 24 февраля в стране погибли по меньшей мере 33 сотрудника медиа. 22 июня было также сообщено о гибели гендиректора издательства "Блиц-инфо" и шеф-редактора журнала "Бизнес" Владимира Чепового, которого НСЖУ сначала посчитала как 34-го погибшего, но впоследствии распространила призыв его сына не считать его погибшим, поскольку официально он все же пропал без вести.

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