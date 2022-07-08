Рада зобов'язала ЗМІ забезпечувати прифронтових журналістів бронежилетами та страхувати їхнє життя

Верховна Рада зобов'язала засоби масової інформації забезпечувати журналістів та інших своїх працівників на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та/або на тимчасово окуповані території України засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальною зброєю, осколкових уражень, а також медичними аптечками.

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За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7367 проголосував 271 депутат. При цьому жоден не виступив проти та не утримався.

Крім цього, згідно з документом, журналісти та інші працівники ЗМІ на період їх відрядження в райони воєнних дій та/або на окуповані території підлягають обов'язковому страхуванню за рахунок роботодавця або будь-яких інших не заборонених законом джерел на випадок заподіяння шкоди їхньому життю та/або здоров'ю під час виконання професійних обов'язків.

Прийнятий закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Його автором є нардеп з фракції "Слуга народу Анастасія Ляшенко. В першому ж читанні документ був прийнятий ще 31 травня.

Зазначимо, що за даними Національної спілки журналістів України, з 24 лютого в країні загинули щонайменше 33 співробітника медіа. 22 червня було також повідомлено про загибель гендиректора видавництва "Бліц-інфо" та шеф-редактора журналу "Бізнес" Володимира Чеповового, якого НСЖУ спочатку порахувала як 34-го загиблого, але згодом розповсюдила заклик його сина не рахувати його загиблим, оскільки офіційно він все ж зник безвісти.

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