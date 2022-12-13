Рада прийняла закон про медіа

Верховна Рада прийняла в цілому проект закону №2693-д про медіа. Як повідомив у Telegram депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, за таке рішення проголосувало 299 депутатів.

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Зокрема, 195 голосів дала фракція "Слуга народу", 18 - "Європейська солідарність", 14 - "Голос", 9 - "Батьківщина", по 15 - групи "Платформа за життя та мир" і "Довіра", 12 - "Відновлення України", 11 - "За майбутнє", 10 - позафракційні.

"Прийняли компромісні позиції: 1. Врегулювання статусу каналу "Рада" (канал стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій канал викладає записи у день проведення пленарного засідання). 2. Вилучені норми щодо виборчого законодавства", - зазначив він.

Інших подробиць нардеп не повідомив. Зазначимо, що у першому читанні законопроект був прийнятий 30 серпня. Після цього, згідно даних на сайті Ради, до нього було подано майже 3,7 тисячі правок, з яких при підготовці документу до другого читання профільним комітетом було враховано менше 1 тисячі.

Втім, остаточна версія прийнятого закону наразі не опублікована. Зазначимо також, що раніше цей документ був розкритикований частиною журналістів та правозахисниками як такий, що посилює вплив влади на ЗМІ. При цьому незадовго до його нинішнього розгляду, 10 грудня, навпаки, на підтримку документу виступила медіагрупа "1+1".

Додамо, що ухвалення цього закону є умовою для просування на шляху євроінтеграції України. Окрім нього, у вівторок парламент прийняв ще два такі закони - про національні меншини (проект №8224) та про конкурсний відбір суддів Конституційного суду (проект №7662).

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