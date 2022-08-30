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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про медіа
Ухвалення цього закону є однією з вимог вступу України до ЄС.
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада схвалила у першому читанні скандальний № 2693-д проект Закону про медіа. Також (вперше бачу таке за два скликання) було продовжено строки подачі правок до 21 дня", - написав він.
За проект проголосували 233 депутатів. Тепер за документ нардепи мають проголосувати у другому читанні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Законопроект має замінити кілька чинних медійних законів. У ньому пропонується запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, діяльність блогерів та різних інтернет-платформ, як Facebook. Також документ передбачає розширення повноважень Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
Нагадаємо, що медіахолдинг Ріната Ахметова продаватиме або здаватиме в оренду свої активи.