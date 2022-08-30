Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о медиа

Принятие этого закона является одним из требований вступления Украины в ЕС.

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Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.

"Совет одобрил в первом чтении скандальный № 2693-д проект Закона о медиа. Также (впервые вижу такое за два созыва) были продлены сроки подачи правок до 21 дня", - написал он.

За проект проголосовали 233 депутата. Теперь за документ нардепы должны проголосовать во втором чтении.

Законопроект должен заменить несколько действующих медийных законов. В нем предлагается ввести регуляцию онлайн-СМИ, деятельность блоггеров и разных интернет-платформ, как Facebook. Также документ предусматривает расширение полномочий Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Напомним, что медиахолдинг Рината Ахметова будет продавать или сдавать в аренду свои активы.