Медіахолдинг Ріната Ахметова продаватиме або здаватиме в оренду свої активи

"Медіа Група Україна" (МГУ), яка припинила мовлення місяць тому за рішенням її власника Ріната Ахметова, запропонує активи, що залишаються у неї, для продажу або оренди на ринкових умовах.

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Про це повідомила директор зі зв'язків із громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

"Оскільки ми не можемо нікому активи передавати безкоштовно (бо це може вважатися як вплив на медіа), ми щось будемо продавати, щось здавати в оренду. На умовах ринку, безумовно. За рівних умов перевагу будемо віддавати колишнім співробітникам, якщо хтось із них вирішить почати щось своє", - зазначила Ємченко.

За її словами, мова йде про активи у вигляді величезної бібліотеки контенту (шоу, серіали, інформаційний та спортивний архіви), величезної бази техніки/обладнання та ІТ-систем технологічних проектів (типу oll.tv).

Ємченко наголосила, що бренди "МГУ" абсолютно не підлягають ані продажу, ані оренді, оскільки їхня поява в ефірі буде сприйнята і глядачами, і ринком, і спільнотою однозначно як повернення медіагрупи.

Зазначимо, медіахолдинг Ріната Ахметова "Медіа Група Україна" об'єднує канали "Україна", "Україна 24", "Футбол 1/2/3", "НЛО TV", "Індиго", мультимедійну платформу "Сьогодні", "Новинну Групу Україна" та інші.

Власник МГУ Рінат Ахметов 11 липня повідомив, що його інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу, зазначивши, що таке рішення продиктоване законом проти олігархів.

А вже 21 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала телевізійні ліцензії медіагрупи SCM.