Медиахолдинг Рината Ахметова будет продавать или сдавать в аренду свои активы

"Медиа Группа Украина" (МГУ), которая прекратила вещание месяц назад по решению ее владельца Рината Ахметова, предложит остающиеся у нее активы для продажи или аренды на рыночных условиях.

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Об этом сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

"Поскольку мы не можем никому активы передавать бесплатно (потому что это может считаться как влияние на медиа), мы что-то будем продавать, что-то сдавать в аренду. На условиях рынка, безусловно. В равных условиях предпочтение будем отдавать бывшим сотрудникам, если кто-то из них решит начать что-то свое", - отметила Емченко.

По ее словам, речь идет об активах в виде огромной библиотеки контента (шоу, сериалы, информационный и спортивный архивы), огромной базы техники/оборудования и ИТ-систем технологических проектов (типа oll.tv).

Емченко подчеркнула, что бренды "МГУ" абсолютно не подлежат ни продаже, ни аренде, поскольку их появление в эфире будет воспринято и зрителями, и рынком, и сообществом однозначно как возвращение медиагруппы.

Медиахолдинг Рината Ахметова "Медиа Группа Украина" объединяет каналы "Украина", "Украина 24", "Футбол 1/2/3", "НЛО TV", "Индиго", мультимедийную платформу "Сегодня" и другие.

Владелец МГУ Ринат Ахметов 11 июля сообщил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса, отметив, что такое решение продиктовано законом против олигархов.

А уже 21 июля Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал телевизионные лицензии медиагруппы SCM.