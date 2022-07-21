Нацрада анулювала ліцензії телеканалів медіагрупи Ахметова

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала телевізійні ліцензії медіагрупи SCM Ріната Ахметова телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго".

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Це рішення представники Нацради ухвалили під час засідання, передає Укрінформ.

Так, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії телеканалів "Україна", "Україна24", "ДОНБАС", "Футбол 1/2/3", "НЛО", "Індиго", які входили до складу компанії "Медіа Група Україна".

"Величезний медійний бізнес закрився", - прокоментувала подію голова Нацради Ольга Герасим'юк.

Представники медіагрупи SCM не брали участі у засіданні, а обмежилися лише зверненнями до Нацради.

Усі державні дозволи на мовлення телеканалів припиняють свою дію завтра за фактом офіційної публікації рішень медіарегулятора.

Зазначимо, медіахолдинг Ріната Ахметова "Медіа Група Україна" об'єднує канали "Україна", "Україна 24", "Футбол 1/2/3", "НЛО TV", "Індиго", мультимедійну платформу "Сьогодні", "Новинну Групу Україна" та інші.

Ахметов 11 липня повідомив, що його інвестиційна компанія SCM виходить з медійного бізнесу, зазначивши, що таке рішення продиктоване законом проти олігархів.

За день SCM офіційно оголосила, що розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій "Медіа Групи Україна". Ідеться про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані від держави.

Всі активи "Медіа Група Україна" залишаються в її власності.